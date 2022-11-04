سهيل الغرياني: من لا يعطي دار الإفتاء قدرها لا يخسر إلاّ نفسه

حذر سهيل ابن المفتي المعزول الصادق الغرياني من منع الأموال عن دار الإفتاء التابعة لوالده.

وقال سهيل مدير مؤسسة التناصح الإعلامية، في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن “دار الإفتاء عمل دؤوب بفضل الله وتطوير وخطط، والحكومات المتعاقبة من سوأة الصخيرات حتى يومنا هذا لم تعطها قدرها” بحسب زعمه.

وأضاف أن “هذا لا يضير دار الإفتاء في شيء، فهو تحد ومدافعة من مدافعات الدِّين، لكن أولئك لا يضرون إلا أنفسهم جميعا، حتى من يعطها أو يفسح لها المجال، يعطها من وراء حجاب على استحياء، أو يلاقيها من وراء الحجاب خوف الصور والإعلام” وفق ادعائه.

وتابع سهيل: “تجدهم في المقابل لا يستحيون من صورهم مع المجرمين والفسقة والظالمين”، مستجزئا الآية الكريمة: “(قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا)”، على حد قوله.