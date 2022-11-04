مكافحة الأمراض يدعو لأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية

دعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مجموعة من الفئات إلى التوجه لأقرب مركز صحي لأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، تجنبًا للمضاعفات الخطيرة التي تنتج من الإصابة.

وحدد المركز الفئات التي يستوجب أخذها للتطعيم في (الحوامل، من يزيد أعمارهم عن 55 سنة، من يعانون حالات مرضية مزمنة، العاملين في المجال الصحي، الأطفال في سن شهر إلى 5 سنوات، الأشخاص المصابة بنقص المناعة).

وقال المركز، إن لقاح الانفلونزا الموسمية من أهم سبل الوقاية، ويقدم من 70-90% حماية ضد الإنفلونزا.