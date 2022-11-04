منخفض جوي على ليبيا قادم من جنوب أوروبا

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تتأثر مناطق شمال ليبيا بداية من مساء يوم الغد بمنخفض جوي يتمركز على جنوب أوروبا، يؤدي إلى تراجع في درجات الحرارة وزيادة في سرعة الرياح، وفق ما ذكره المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال، اليوم الجمعة، إن الطقس يبقى معتدلا ومستقرا هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (24-28) مئوية ولا تتجاوز (22) مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

وأشار إلى أن الرياح يوم غد ستكون نشطة وباردة نسبيا، نتيجة المنخفض الجوي.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوي سيؤدي إلى تكاثر للسحب الممطرة على أغلب المناطق الساحلية خاصة مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر.