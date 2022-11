ليبيا – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن دولاً عدة تقترح على أنقرة التنقيب عن الغاز الطبيعي في حقولها بالبحر المتوسط بواسطة السفن التركية في مقدمتها ليبيا.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها قناة “خبر” التركية مع أردوغان الأربعاء وفقًا لما نقلته قناة “ليبيا بانوراما”، في معرض حديثه عن مشاريع بلاده المتعلقة بالطاقة والتنقيب عن الغاز الطبيعي.

وأضاف أردوغان أن سفن التنقيب التركية قد تلبي الطلب بالتنقيب في حقول غاز لبلدان أخرى.

أردوغان: تردنا مقترحات من دول مختلفة في مقدمتها ليبيا للتنقيب عن الغاز الطبيعي

