بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 04 نوفمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 04 نوفمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة يبقى الطقس مستقر هذا اليوم على معظم مناطق ليبيا ،ومن المتوقع ان تتأثر مناطق الشمال بمنخفض جوي من مساء الغد مصحوب برياح نشطة وانخفاض في الحرارة مع تكاثر للسحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الغد على اغلب المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-27)مْ وتسجل انخفاض تدريجي من يوم الغد ويكون ملحوظ يوم الأحد خاصة على المرتفعات الجبلية.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر السحب من صباح يوم الأحد مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على اغلب المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية الى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية نشطة أحيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-28)مْ ولاتتجاوز (22) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-27) مْ وتسجل تراجع يوم الأحد على مناطق (غدامس- الحمادة –هون).

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية الى ظهور بعض السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-26)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:13)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:28).