شمال ليبيا على موعد مع منخفض جوي مصحوب بأمطار

أخبار ليبيا 24

حالة من الاستقرار يشهدها الطقس على أغلب المناطق في ليبيا، اليوم الجمعة، مع توقعات بتأثر مناطق الشمال بمنخفض جوي يوم غد السبت.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الطقس يبقى معتدلا ومستقرا هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (24-28) مئوية ولا تتجاوز (22) مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

وأضاف المركز، أن من المتوقع أن تتأثر مناطق شمال ليبيا بداية من مساء يوم الغد بمنخفض جوي يتمركز على جنوب أوروبا يؤدي إلى تراجع درجات الحرارة وزيادة في سرعة الرياح، حيث تكون الرياح نشطة وباردة نسبيا.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوي سيؤدي إلى تكاثر للسحب الممطرة على أغلب المناطق الساحلية خاصة مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر.