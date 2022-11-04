الجديد لـ “الليبيين”: الصديق الكبير لا تعنيه معاناتكم ولا سعر دولاركم ولا تضخم الأسعار

أكد مختار الجديد، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، أن الصديق الكبير خرج بعد طول انتظار وأدلى بتصريحات خطيرة وفي غاية الأهمية.

وقال الجديد، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إن “الكبير خرج من اسطنبول متحدثا في ملتقى محافظي المصارف المركزية لحوض المتوسط عن أهمية هذه المصارف المركزية لدول حوض المتوسط في دعم الاقتصاد”.

وأضاف؛ “ما تزعلوش ولكن بكل أسف أنتم مش في اعتبار الصديق الكبير ولستم محط اهتمامه ولا يعنيه أمر الخروج والحديث لكم ولا تعنيه معاناتكم ولا سعر دولاركم ولا تضخم الأسعار الذي أرهقكم”.

وختم موضحًا “عليكم وعلى القمم إن أردتم أن يخافوكم، أما احترامكم فليس في قاموسهم”.