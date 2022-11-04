ليبيا بلد أفريقي مهم وحان الوقت لحسم حل أزمته

أخبار ليبيا 24

استقبل، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الخميس في القبة، رئيس وفد الاتحاد الأفريقي وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود والوفد المرافق له، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني.

ونقل المتحدث باسم مجلس النواب، عن كلود تأكيده على أن دعم رئيس مجلس النواب للمصالحة الوطنية ولمسار الاتحاد الأفريقي بها أمر بالغ الأهمية.

وأضاف عبدالله بليحق، أن كلود وصف اللقاء مع عقيلة بالمثمر جدا، وأنهم استمعوا إلى العديد من الأفكار والنصائح القيمة خلال اللقاء.

وأكد كلود، أن ليبيا بلد أفريقي مهم جدا ولقد حان الوقت إلى أن يخطو خطوات حاسمة في اتجاه حلحلة أزمته ولا مناص من أن يرفع الاتحاد الأفريقي صوته ضد كل التدخلات الأجنبية في ليبيا.