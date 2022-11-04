الارصاد: منخفض جوي يبدأ مساء الغــد وهذه تفاصيله!

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 04/ 11 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس يبقى معتدل ومستقر هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (24-28)مْ ولاتتجاوز (22) مْ على مناطق الجبل الاخضر.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتاثر مناطق شمال ليبيا بداية من مساء يوم الغد بمنخفض جوي يتمركز على جنوب اوروبا يؤدي إلى تراجع فى درجات الحرارة وزيادة في سرعة الرياح(رياح نشطة وباردة نسبيا) مع تكاثر للسحب يتخللها سقوط امطار متفرقة على اغلب المناطق الساحلية خاصة مناطق الساحل الشرقى والجبل الاخضر.

والله أعلــــــــــــــــم.