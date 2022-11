التكبالي: حكومة الدبيبة لا تهتم بخطورة وتداعيات التمترس التركي في البلاد

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب علي التكبالي أن الإكثار من عقد الاتفاقيات بين حكومة عبد الحميد الدبيبة وأنقرة، يعد محاولة تركية لترسيخ وجودها في البلاد، وخاصة في المنطقة الغربية.

التكبالي لفت في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن حكومة الوحدة ترى في ذلك ضمانة لبقائها في السلطة في مواجهة خصومها السياسيين، دون أن تعبأ بخطورة وتداعيات التمترس التركي في البلاد.

وأشار لما يتردد من أن الاتفاقيتين العسكريتين هما مجرد غطاء، أو تمهيد لصفقة شراء طائرات مسيرة تركية، ورأى أن ذلك يعد انتهاكًا للقرار الأممي بحظر توريد السلاح لليبيا.

وقال في الختام: إن الاتفاق السياسي الذي أنتج حكومة الدبيبة ورعته الأمم المتحدة، أكد أنها غير مخولة بالنظر في أي اتفاقيات، أو قرارات جديدة أو سابقة بالشكل، الذي يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية، أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد.

