لقاء بين رئيس إدارة شركة سرت ووفد من شركة شلمبرجير للطاقة

الوطن / متابعات
أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أنّ رئيس مجلس إدارته محمد فنتري استقبل بمكتبه صباح الخميس وفداً من شركة شلمبرجير SIb للطاقة ضم كلا من: سراج بوسنينة وقيس بونخيلة.
وقالت الشركة، في منشور لها على فيسبوك، إنّ الاجتماع حضره أيضًا إبراهيم فنوش عضو مجلس الإدارة للعمليات، وبحث الجانبان أوجه التعاون البنّاء، وخاصة “بعد توسع وزيادة نشاط شركة Slb شلمبرجير للخدمات والطاقة” وفق نص المنشور.
وأضافت الشركة أنّه تمت مناقشة عمليات التنسيق لتوسيع مجال التعاون المثمر في تقديم المقترحات المبدئية لحلحلة مشاكل والاختناقات في المعدات السطحية وتأثيرها الإيجابي في زيادة القدرة الإنتاجية، إضافة إلى استعراض مجال تقليل الانبعاثات والإشعاعات (النورم) ومعالجة المياه المنتجة مع الزيت.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك