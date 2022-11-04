لقاء بين رئيس إدارة شركة سرت ووفد من شركة شلمبرجير للطاقة

وقالت الشركة، في منشور لها على فيسبوك، إنّ الاجتماع حضره أيضًا إبراهيم فنوش عضو مجلس الإدارة للعمليات، وبحث الجانبان أوجه التعاون البنّاء، وخاصة “بعد توسع وزيادة نشاط شركة Slb شلمبرجير للخدمات والطاقة” وفق نص المنشور.