الخدمات الصحية بزليتن تعلن موعد انطلاق المسح الصحي الشامل بالبلدية

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بمدينة زليتن التحضير لإنطلاق المسح الصحي الشامل بعد توقفه منذ عام 2008.

وأوضحت إدارة الخدمات الصحية، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، تفاصيل الاجتماع بديوان إدارة الخدمات زليتن الإجتماع التحضيري للمسح الصحي الشامل ببلدية زليتن المزمع انطلاقه قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري .

وتناول الاجتماع العديد من النقاط التي من شأنها إنجاح المسح الصحي، والاستفادة القصوى من نتائجه، حيث تم التوضيح للفرق المهام الموكلة لهم، ومدة المسح، وفترات العمل ، وتوزيع عمل الفرق على جميع مناطق زليتن .

تجدر الإشارة إلى أن المسح الصحي الشامل سيجرى لإكتشاف عوامل المسببة للأمراض المزمنة مثل مرض السكري ومرض ضغط الدم ومرضى الأورام وأمراض الجهاز التنفسي.

وقد تم تشكيل عدد 67 فريقاً على مستوى الدولة الليبية منها عدد 5 فرق ببلدية زليتن ستعمل على أخذ عيّنات عشوائية من الأسر الليبية وإجراء بعض الاستبيانات وبعض القياسات الحيوية وكذلك إجراء بعض التحاليل الطبية.