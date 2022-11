العبود: هناك تجاهل دولي لصفقة الطيران المسير بين حكومة الدبيبة وتركيا وارسال المرتزقة السوريين للبلاد

ليبيا – حذر أحمد العبود الباحث الليبي في العلاقات الدولية من تداعيات وتأثير الاتفاقيات على قرار وقف إطلاق النار، المبرم منذ أكتوبر عام 2020 بين أطراف النزاع، بالنظر إلى هشاشة وضعيته بالوقت الراهن.

العبود خلال تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” حول دلالات هذه الاتفاقيات، وإن كانت تتضمن فعليًا شن هجوم من قبل حكومة عبد الحميد الدبيبة للسيطرة على الحقول والموانئ النفطية بتنسيق مع الأتراك، قال: “عندما يتم الحديث في مناخ خصومة سياسية لا بد من وضع كل الافتراضات في الحسبان، وبالطبع لا يمكن الجزم بالتخطيط لمثل هذه الخطوة لكن الحديث عن وجود صفقات تسليح تتعلق بالطيران المسيّر تحديدًا، وتصاعد مستويات التدريب من الجانب التركي للمجموعات المسلحة التابعة للدبيبة، لا يشير على الإطلاق لوجود سعي لصناعة السلام”.

كما تحدث عن تجاهل دولي تام للاتفاقيات العسكرية الأخيرة، التي ستتضمن بلا شك إرسال مزيد من المدربين الأتراك إلى ليبيا، بالإضافة لتجاهلهم لما أشير إليه مؤخرًا حول إرسال عناصر من المرتزقة السوريين للبلاد.

