إيطاليا تجدد مذكرة التفاهم مع ليبيا لمكافحة الهجرة لمدة 3 سنوات

جددت إيطاليا مذكرة تفاهمها مع ليبيا؛ بشأن مكافحة الهجرة غير القانونية؛ الموقعة عام 2017م.

وقال موقع “إيطاليا 24” إن المذكرة التي تم تجديدها أول من أمس الأربعاء، تنص في مادتها الثامنة على صلاحية الاتفاقية بين البلدين لمدة ثلاث سنوات؛ ويتجدد ضمنيا عند انتهاء الصلاحية؛ ما لم يتم الإخطار كتابيا من قبل أحد الطرفين المتعاقدين قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء فترة الصلاحية.

وأضاف الموقع: “تهدف الاتفاقية الموقعة في 2 فبراير 2017 ، في ظل حكومة جنتيلوني ، إلى وقف وصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتقدم إيطاليا المساعدة الاقتصادية والدعم الفني للسلطات الليبية المشاركة في مراقبة البحر الأبيض المتوسط”.

وجاء تجديد المذكرة رغم احتجاجات جمعيات حقوق الإنسان؛ مطالبة بعدم تجديد الاتفاقية؛ كان آخرها بـ”روما” بمشاركة 40 جمعية ومنظمات المجتمع المدني.