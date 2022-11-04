ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

04 November, 2022

علق ثلاثة مواطنين مصريين داخل حفرة بعمق 40 مترا أثناء محاولتهم استخراج آثار مدفونة في مدينة البيضاء

وأوضحت المصادر أن رجال مديرية أمن البيضاء بالتعاون مع شباب الهلال الأحمر والإسعاف تمكنوا بعد محاولات متواصلة استمرت 10 ساعات من إخراجهم وهم بصحة جيدة

وذكرت المصادر أن الحفرة كانت مليئة بالبنزين الذي وضعه المواطنين الثلاثة لتسهيل الحفر، إلا أن ذلك ساهم في إصابتهم بالإغماء خاصة وأن عمق الحفرة كان كبيرة

من جانبها ذكرت مديرية أمن البيضاء أن المصريين الثلاثة قاموا بحفر الحفرة في منزلهم الكائن في بالمنطقة الصناعية في البيضاء