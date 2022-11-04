علق ثلاثة مواطنين مصريين داخل حفرة بعمق 40 مترا أثناء محاولتهم استخراج آثار مدفونة في مدينة البيضاء
وأوضحت المصادر أن رجال مديرية أمن البيضاء بالتعاون مع شباب الهلال الأحمر والإسعاف تمكنوا بعد محاولات متواصلة استمرت 10 ساعات من إخراجهم وهم بصحة جيدة
وذكرت المصادر أن الحفرة كانت مليئة بالبنزين الذي وضعه المواطنين الثلاثة لتسهيل الحفر، إلا أن ذلك ساهم في إصابتهم بالإغماء خاصة وأن عمق الحفرة كان كبيرة
من جانبها ذكرت مديرية أمن البيضاء أن المصريين الثلاثة قاموا بحفر الحفرة في منزلهم الكائن في بالمنطقة الصناعية في البيضاء