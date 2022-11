شركة الكهرباء: مجموعة خارجة عن القانون سرقت مكونات 10 أبراج على خط محطة خليج سرت – رأس لانوف

ليبيا – أعلن المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب قيام مجموعة خارجة عن القانون بسرقة مكونات 10 أبراج على خط محطة خليج سرت – رأس لانوف جهد 400 كيلو فولت.

التائب قال في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إن ذلك يأتي تزامنًا مع جهود مجلس إدارة الشركة لتسريع وثيرة العمل بالمشاريع التي كانت متوقفة للرّفع من قدرة وكفاءة الشبكة الكهربائية.

وأشار إلى أنه تم سرقة خطيْ 1 و 2 بمنطقة وادي زيد وسرقة أسلاك الخط رقم 2 بمنطقة النوفليّة من البرج 453 إلى البرج .463.

