المرافق التعليمية: يوجد عقود لإنشاء مدارس متوقفة منذ 2013.

الوطن / رصد

أكد مدير مكتب المشروعات بمصلحة المرافق التعليمية فتحي البوري وجود عقودٌ لإنشاء مدارس في بلدية زليتن متوقفة من 2013، وأنهم بدؤوا في تنفيذ هذه العقود منذ سنة تقريبا.

وأضاف البوري في تصريح صحافي أنهم بدؤوا بإنشاء سبع مدارس جديدة تم إفتتحها، خمس منها مخصصة للتعليم الأساسي، ومدرسة للتعليم الثانوي، وأخرى للتعليم الثانوي والأساسي معا.

وأوضح مدير مكتب المشروعات بمصلحة المرافق التعليمية أن سعة المدارس تراوح بين 180 إلى 960 طالبا.

وأكد البوري وجود العديد من المشاريع المتعثرة التي سيتم إستكمالها، منها مشروع توسعة وإضافة فصول إلى 38 مدرسة.