الغرياني: على حكومة الدبيبة تجهيز منصة كبيرة بمكبرات الصوت في الميدان

أكد المفتي المعزول الصادق الغرياني، أنه يجب على النخب الخروج في الميادين وواجب الحكومة مساندتهم، مطالبًا حكومة الدبيبة تجهيز منصة كبيرة بمكبرات الصوت في الميدان.

وقال الغرياني، في مقطع نشره عبر حسابه على فيسبوك، إنه طالب كثيرًا “وبخاصة النخب الأساتذة والمعلمون والشيوخ والوعاظ وطلاب الجامعات والدراسات والقرآن، كلهم يجب عليهم أن يشاركوا لأن العامة يكونون تبعًا لهم”.

وتابع؛ أن “العامة أصيبوا بإحباط حيث صارت المظاهرات تتناقص عندما تخلى النخب والأساتذة والشيوخ عن الميدان”، مردفًا أنه “واجب على كل مسلم في وقتنا هذا أن يطالب بحقه، فليس هناك طريقة للمطالبة بحقوقنا واسترداد كرامتنا كما أمرنا الله، إلا بأن نتحكم في مصيرنا وإرادتنا ونعبد الله بالطريقة الصحيحة ولا يسجن الناس ظلمًا ولا يعتقلون”.

وأردف أن “كل ذلك لا يمكن الوصول إليه إلا بالخروج إلى الميادين بأعداد كبيرة، وهذا المطلوب من أهل الفضل والعلم والنخب والأعيان مطلوب منهم قبل غيرهم، وأناشدهم أنا يقودوا الناس”.

وأوضح؛ “وأطالب مرارًا وتكرارًا أنه ينبغي للميدان أن ينظم ويجتمع النخب ومع الناس ويختاروا من يقودهم في الميدان، وعلى الحكومة أن تجهز لهم منصة، حيث أنه لما تم الاعتداء عليها من الظالمين وحُرقت انتهى الموضوع، لذا يجب أن تجهز منصة كبيرة وبها مكبرات صوت بحيث يشجع الناس ويتخلصوا من السلبية”.