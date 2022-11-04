ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

04 November, 2022

أعلن مكتب النائب العام ضبط 14 ألفا و910 قطعة من الحشيش و829 ألفا و830 قرصا مخدرا، بميناء مصراتة البحري، وحبس أحد المتهمين في القضية احتياطيا.

وأوضح المكتب أن وكيل النيابة بنيابة شرق مصراتة الابتدائية، توصل ببلاغ من مركز جمرك ميناء مصراتة البحري وقوة العمليات المشتركة، بوجود كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية مخبأة بحاوية مخصصة لنقل سلع قادمة من تركيا.

وقال مكتب النائب العام إن عمليات الاستجواب أسفرت عن حبس أحد الضالعين في الواقعة، فيما تم توجيه الجهات الضبطية بضبط وإحضار بقية المتهمين .