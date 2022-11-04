الكونغو برازافيل: حان الوقت لخطوات ليبية حاسمة نحو حلحلة الأزمة

اعتبر رئيس وفد الاتحاد الأفريقي وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، أن الوقت قد حان لأن «تخطو ليبيا خطوات حاسمة نحو حلحلة أزمتها»، داعيا الاتحاد الأفريقي لاتخاذ موقف ضد التدخلات الأجنبية في ليبيا.

وقال جاكوسو خلال لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أمس الخميس، بمكتبه في مدينة القبة: «ليبيا بلد أفريقي مهم جدا، ولقد حان الوقت إلى أن يخطو خطوات حاسمة في اتجاه حلحلة أزمته ولا مناص من أن يرفع الاتحاد الأفريقي صوته ضد كل التدخلات الأجنبية في ليبيا»، وفق بيان صادر عن مجلس النواب.

وأشار البيان إلى تأكيد الوزير الكونغولي على أهمية دعم عقيلة صالح للمصالحة الوطنية ولمسار الاتحاد الأفريقي موضحا أن استمع خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني، «عديد الأفكار والنصائح القيمة».

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وصول وفد الاتحاد الأفريقي إلى بنغازي

ووصل بنغازي، أمس الخميس، وفد الاتحاد الأفريقي برئاسة وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، ممثلا عن رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي من أجل ليبيا.

وكان في استقبال الوفد بمطار بنينا الدولي وزير الدفاع بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أحميد حومة، ووزير الكهرباء عوض البدري، حسب بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة على «فيسبوك».

وأوضح البيان أن هذه الزيارة تأتي «لعقد سلسلة من الاجتماعات التي من شأنها التأكيد على دور الاتحاد الأفريقي في دعم استقرار ليبيا وإرساء قواعد الديمقراطية والمسار السلمي»، وأشار إلى سعي الاتحاد الأفريقي «الحثيث للبدء في مصالحة وطنية شاملة بين أبناء الشعب الليبي، وجمع الفرقاء والتمهيد لمرحلة الانتخابات التي تسعى لها الحكومة الليبية كونها مطلبا لليبيين كافة».

عقيلة يلتقي مع وفد الاتحاد الأفريقي في القبة، 3 نوفمبر 2022. (مجلس النواب)

عقيلة يلتقي مع وفد الاتحاد الأفريقي في القبة، 3 نوفمبر 2022. (مجلس النواب)

عقيلة يلتقي مع وفد الاتحاد الأفريقي في القبة، 3 نوفمبر 2022. (مجلس النواب)

عقيلة يلتقي مع وفد الاتحاد الأفريقي في القبة، 3 نوفمبر 2022. (مجلس النواب)

عقيلة يلتقي مع وفد الاتحاد الأفريقي في القبة، 3 نوفمبر 2022. (مجلس النواب)