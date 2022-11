معزب: مجلس الدولة صوّت بالموافقة على القاعدة الدستورية شرط ألا يحمل المرشّح للرئاسة جنسية دول أخرى

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن المجلس صوّت بالموافقة على اشتراط ألا يحمل المرشّح للرئاسة جنسية دول أخرى وفق ما جاء بمشروع الدستور.

معزب أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إلى أن مادة ترشّح العسكريين جاءت في نصّ عام وهو “يشترط على مَن يتقلد منصباً سيادياً أو قيادياً ويتقدّم لرئاسة الدولة تقديم ما يثبت استقالته من منصبه “.

وأكد إحالة القاعدة الدستورية بعد استكمال التصويت عليها من قبل مجلس الدولة إلى اللجنة القانونية لضبطها من ناحية الصّياغة واللغة .

وشدد أنه يلزم اعتماد القاعدة الدستورية موافقة الأغلبية المطلقة بمجلس الدولة وثلثيْ أعضاء مجلس النواب باعتباره تعديل دستوري .

