وزير خارجية الكونغو: الاتحاد الأفريقي سيرفع صوته ضد كل التدخلات الأجنبية في ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة رئيس وفد الاتحاد الأفريقي وزير خارجية الكونغو برازافيل ” جان كلود ” ووفد الاتحاد الأفريقي المرافق له، بحضور نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “علي القطراني”.

وذكر المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في بيان أن كلود أكد خلال تصريح صحفي له عقب اللقاء أمس الخميس، على أن دعم المستشار” عقيلة صالح ” للمصالحة الوطنية ولمسار الاتحاد الأفريقي بها، أمر بالغ الأهمية.

ووصف كلود لقاءه برئيس مجلس النواب بالمثمر جداً، مضيفاً أنهم استمعوا إلى العديد من الأفكار والنصائح القيمة خلال اللقاء، مشيراً إلى أن ليبيا بلد أفريقي مهم جداً ولقد حان الوقت إلى أن يخطو خطوات حاسمة في اتجاه حلحلة أزمته ولا مناص من أن يرفع الاتحاد الأفريقي صوته ضد كل التدخلات الأجنبية في ليبيا.