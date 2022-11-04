الحكومة الليبية تشرع في صيانة مطار سبها

العنوان-سبها

شرعت الحكومة الليبية، الخميس، في أعمال صيانة مطار سبها وذلك ضمن خطتها لتنفيذ عديد المشاريع التطويرية في المنطقة الجنوبية.

وبحسب بيان الحكومة، شملت أعمال الصيانة تزويد المطار بمولدين للطاقة الكهربائية، إضافة إلى صيانة الإنارة الملاحية وصيانة حفريات مدرج هبوط الطائرات بالمطار.

وكان قد شكل رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، لجنة للأزمة بالمنطقة الجنوبية برئاسة نائب رئيس الحكومة سالم الزادمة، بهدف متابعة أعمال البناء والصيانة بالمنطقة ومعالجة المختنقات والمشكلات التي تواجه المواطنين.