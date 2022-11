الغرياني: لا يمكن التخلص من النواب والدولة إلا بالخروج للشارع بالالاف.. والسلبية ضدهم حرام ونصرة للباطل

ليبيا – دعا مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني الشعب للنزول إلى الشوارع للتخلص من مجلسي النواب والدولة، دون أن يخشوا على أمنهم أو أن يُعتقلوا.

الغرياني المدرج على قوائم الارهاب بدول الخليج ومصر قال خلال استضافته عبر برنامج “الاسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له أمس الأربعاء: “السلبية ضد النواب والدولة حرام، والحياد نصرة مع الباطل ضد الحق”.

واعتبر أنه لا يمكن التخلص من النواب والدولة إلا بالخروج إلى الشارع بأعداد كبيرة بالالاف، وإزالة هذا الظلم بحسب قوله، مطالبًا النخب من أساتذة وطلاب الجامعات والشيوخ والوعاظ، بالخروج وقيادة الشعب إلى الميادين، وواجب الحكومة مساندتهم، للتحكم في الإرادة ومصير البلاد.

كما أضاف “أنه لا يوجد من يمكن أن يقول إن حفتر أفضل ويجب أن يخرج الناس لإسقاط الجميع، ويدعون لانتخابات يختارون فيها من يحكمهم، ويرفضوا أي حكومات انتقالية”.

وفي الختام قال: “داء الشعوب الآن الذي يهددها هو الحياد، والساكتون لا ينجون يوم القيامة، وسيجاوزن مثل ممارسي الفساد”.

