نورلاند يهنئ ممثلة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا وتونس على إنهاء مهمتها بنجاح

التقى المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، بالممثلة المقيمة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا وتونس، بيغونا لازاغباستر، بالعاصمة التونسية، و«هنأها على الانتهاء بنجاح من جولتها كممثلة قطرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا وتونس» وفق السفارة الأميركية في ليبيا.

وقالت نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية لدى ليبيا عبر حسابها على «تويتر» إن «السيدة لاساغباستر أبرزت قضايا حقوق المرأة والمجتمع المدني ومهدت الطريق أمام المرأة للعب دور حيوي في الانتخابات المقبلة».

– نورلاند يبحث مع رئيس الكونغرس التباوي أهمية احترام حقوق الأقليات

ونظم مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا وتونس قبل أيام احتفالية بالعاصمة التونسية بحضور عدد من السفراء والدبلوماسيين لتوديع الممثل القطرية بيغونا لازاغباستر، التي أنهت مهامها في 31 أكتوبر.