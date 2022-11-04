إحباط محاولة هجرة قبالة شواطئ قصر الأخيار شرقي طرابلس

العنوان-طرابلس

تمكن أعضاء الإدارة العامة للعمليات الأمنية من إحباط محاولة هجرة غير شرعية وضبط 40 مهاجرا على شواطئ منطقة قصر الأخيار شرقي العاصمة طرابلس.

ووردت معلومات لمكتب التحقيق والتحري بإدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مفادها وجود مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين على شواطئ منطقة قصر الأخيار ينون الهجرة عبر البحر، وفق بيان الإدارة.

وتوجهت دوريات الإدارة إلى مكان البلاغ وضبطت 40 مهاجرا وأحبطت عملية هجرتهم بشكل غير قانوني، وذلك بالتعاون مع إدارة أمن السواحل القره بولي وجهاز حرس السواحل الخمس.

وقالت الإدارة أن المهاجرين المضبوطين ينتمون إلى جنسيات سبع دول هي مصر والسودان وباكستان وبنغلاديش وسورية والمغرب والصومال.