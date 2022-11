قرب تسليم المكافآت المالية لفرق الرصد والاستجابة السريعة العاملة خلال تفشي كورونا

ليبيا- أنهت وزارة الصحة بحكومة تصريف الأعمال إجراءات عملية تسليم المكافآت المالية لفرق الرصد والاستجابة السريعة العاملة خلال فترة تفشي وباء كورونا.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى توقيع الصكوك الخاصة بهذه المكافآت وتسليمها لمشرفي المدن والمناطق في كافة أنحاء البلاد للبدء في توزيعها.

وأضاف البيان: إن هذه تمت بجهود من رمضان أبو جناح الوزير المكلف نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح المتواصلة لتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية للعاملين في مجال الصحة.

