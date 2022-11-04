الخطوط الجوية الليبية تطلق أولى رحلاتها المباشرة إلى جدة الأحد

أعلنت الخطوط الجوية الليبية، عن تشغيل أولى رحلاتها المباشرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية يوم الأحد المقبل بداية من مطار بنينا في مدينة بنغازي.

وقالت الشركة في بيان أمس الخميس، إن رحلاتها إلى جدة «ستنطلق لنقل المعتمرين لأداء مناسكهم عبر أكثر من مطار في ليبيا»، منوهة أن الشركة «ستبدأ بأولى رحلاتها يوم الأحد القادم 6 نوفمبر عبر مطار بنينا الدولي في بنغازي».

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كما نوهت شركة الخطوط الجوية الليبية إلى أنها ستعلن للمواطنين تباعا عن مستجدات مواعيد وجداول رحلات العمرة.