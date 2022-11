ليبيا – كشف تقرير إحصائي نشرته صحيفة “ديلي نيوز إيجيبت” المصرية الناطقة بالإنجليزية عن ارتفاع في حجم تبادل مصر التجاري مع دول عربية من بينها ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد، نقل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري تأكيده عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية إلى 14 مليارًا و400 مليون دولار في النصف الأول من العام 2022 مقارنة بـ12 مليارًا و100 مليون في ذات الفترة من العام 2021.

وأوضح التقرير أن حجم الصادرات المصرية إلى هذه الدول بلغت 5 مليارات و900 مليون دولار في النصف الأول من العام 2022 في مقابل 5 مليارات و400 مليون في ذات الفترة من العام 2021، مؤكدًا أن قيمة ما استوردته ليبيا بلغ 525 مليونًا.

وأضاف التقرير: إن حجم واردات مصر من ليبيا في ذات الفترة من العام 2022 بلغت 51 مليونا و500 ألف دولار، فيما غابت الأخيرة من جدول تحويلات العمالة المصرية. مبينًا أن أيام الاستثمارات الليبية في الأراضي المصرية خلال المدة الزمنية ذاتها وصلت إلى 12 مليونًا ونصف المليون.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post تقرير مصري: 589 مليون دولار حجم تبادل مصر وليبيا التجاري خلال النصف الأول من هذا العام first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية