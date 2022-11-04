“اعتبارا من يوم الغد”.. منخفض جوي متمركز فوق أوروبا يضرب شمال البلاد 

الوطن|رصد

تتأثر مناطق شمال ليبيا بداية من مساء يوم الغد بمنخفض جوي يتمركز على جنوب أوروبا، يؤدي إلى تراجع في درجات الحرارة وزيادة في سرعة الرياح.

ووفق ما ذكره المركز الوطني للأرصاد الجوية فإن الطقس سيبقى معتدلًا ومستقرًا هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (24-28) مئوية ولا تتجاوز (22) مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

وذكر مركز الأرصاد الجوية إلى أن الرياح يوم غد ستكون نشطة وباردة نسبيًا، نتيجة المنخفض الجوي، مشيرًا إلى أن المنخفض الجوي سيؤدي إلى تكاثر للسحب الممطرة على أغلب المناطق الساحلية خاصة مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر.