عمار: الجحاوي وغنيوة والبقرة والفار سيعيدون ترتيب الحسابات على المستوى الإقليمي

قال ناصر عمار، آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب، إن كثير من الحسابات الإقليمية والمحلية سيعاد ترتيبها بتنسيق من القيادي بقوات الزاوية محمد بحرون، الملقب باسم الفار، وعبد الغني الككلي رئيس جهاز دعم الاستقرار ومختار الجحاوي آمر شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب مصراتة وآمر كتيبة رحبة الدروع في تاجوراء بشير خلف الله الملقب باسم البقرة، والقيادي في قوات صبراتة محمود بن رجب.

كتب قائلًا على فيسبوك: “لقاء يجمع القائد غنيوة والبطل الجحاوي والمغوار محمد بحرون والثابت بشير خلف الله والصامد محمود بن رجب وإصدار بيان قوي اللهجه سيعيد ترتيب كثير من الحسابات محليا واقليميا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا”.