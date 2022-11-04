وزيرة عدل الدبيبة: الحوارات هي السبيل للانتقال من مرحلة الثورة إلى بناء الدولة

دعت وزيرة العدل بحكومة الوحدة المؤقتة “حليمة البوسيفي”، إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية نحو المصارحة والمصالحة الوطنية، واختيار المسار الانتخابي للشعب بإرادته الحرة.

وأكدت الوزيرة في كلمتها بجلسة حوارية بعنوان “الاستحقاق الانتخابي الطريق نحو استقرار ليبيا” احتضنتها قاعة المؤتمرات الكبرى بوزارة العدل، أمس الخميس، أن وزارتها قامت بخطوات هامة بالتعاون مع المجلس الرئاسي منها فض المنازعات والتحضير للجان الاستماع، وتعديل قانون المصالحة الوطنية، وعملت على رفع قانون الحراسة على الأموال والممتلكات الخاصة والإفراج عن عدد كبير من النزلاء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.

ولفتت وزيرة العدل إلى أن مقر وزارتها يحتضن كافة اللجان المعنية بشؤون الأحزاب السياسية والسجناء الليبيين بالخارج والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، مشددة على التواصل وتنظيم الحوارات كسبيل لبناء الدولة والانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة.