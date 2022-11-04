رئيس مجلس النواب يلتقي في القبة بوفد أفريقي برئاسة وزير خارجية الكونغو برازافيل

القبة 04 نوفمبر 2022 (وال)- التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة القبة رئيس وفد الاتحاد الأفريقي – وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود والوفد المرافق له، بحضور نائب رئيس الحكومة المكلفة من المجلس علي القطراني.

ووصف الوزير جان كلود – في تصريح صحفي – لقائه برئيس مجلس النواب بالمثمر، مشيرًا إلى أنه تم الاستماع إلى العديد من الأفكار القيمة.

ولفت كلود إلى أن ليبيا بلد أفريقي مهم جدًا، وحان الوقت إلى أن يخطو خطوات حاسمة في اتجاه حلحلة أزمته، وأنه لا مناص من أن يرفع الاتحاد الإفريقي صوته ضد كل التدخلات الأجنبية في ليبيا.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، فقد أكد وزير خارجية الكونغو برازافيل على أن دعم عقيلة صالح، للمصالحة الوطنية ولمسار الاتحاد الإفريقي في ليبيا أمر بالغ الأهمية، واصفًا لقائه به بالمثمر جدًا. (وال)

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