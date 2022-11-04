العرفي: الجلسة المقبلة سينتخب المجلس النائب الثاني للرئيس

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن جلسة النواب المقبلة التي ستكون لمناقشة قانون المرتبات الموحد بحد أدنى 1000 دينار، ستكون برئاسة النائب الأول فوزي النويري.

وأضاف العرفي في تصريحات صحفية أن سيتم انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في نفس الجلسة، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الجلسة التصويت على قانون الأمن الداخلي بعد تعديل صياغته.

وأتبع عضو مجلس النواب “سيتم اختيار جدول المرتبات الموحد من بين 6 جداول ليتوافق مع ما أقره النواب“، مؤكدًا أنه سيتم البحث لإيجاد حل لمشكلة المحافظ الاستثمارية بعد إلغاء القرار 25 الخاص بالمحافظ الاستثمارية والذي تسبب في عدة مشاكل للمواطنين.

يذكر أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دعا أعضاء المجلس إلى عقد جلسة رسمية في بنغازي الإثنين المقبل لمناقشة عدد من القوانين المدرجة على جدول الأعمال.