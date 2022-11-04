أبوجناح يبحث مع السفير الفرنسي إمكانية تطوير القطاع الصحي الليبي

التقى نائب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن اللقاء الذي جرى أمس الخميس بحث إمكانية تطوير القطاع الصحي وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة البلدين.

وعلى هامش اللقاء عقد أبوجناح والسفير الفرنسي اجتماعا بحضور مديري مكتب التعاون الدولي، والصيدلة، والإمداد الطبي وعدد من الجهات المعنية الأخرى، بشأن المنتدى الطبي الذي سيقام في ليبيا خلال الفترة القادمة.

وناقش المجتمعون أهم الخطوات الأساسية لإثراء المنتدى، حيث تبادل الحاضرون الأفكار حول إمكانية إبرام اتفاقيات بين وزارة الصحة والسفارة الفرنسية في ليبيا، بما فيه من مصلحة تعود بالنفع على الدولة، وفق البيان.