الدبيبة يطلب من وزارة التربية والتعليم تجهيز مواقع إنشاء 500 مدرسة بالتنسيق مع المراقبات

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة من وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المراقبات والبلديات في مختلف أنحاء ليبيا لتهيئة مواقع لإنشاء 500 مدرسة من 1500 مدرسة تعتزم الحكومة إنجازها خلال ثلاث سنوات، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على بناء «مداس نموذجية» تتوافر فيها الإمكانيات التي يريدها الطلاب واللازمة للعملية التعليمية.

جاء طلب الدبيبة في كلمته خلال مشاركته، اليوم الجمعة، في افتتاح مقر جديد لمراقبة التربية والتعليم في مدينة مصراتة بحضور وزير التربية والتعليم وعدد من المسؤولين المحليين.

الدبيبة يقر بمعاناة قطاع التعليم

وأقر الدبيبة في كلمته بمعاناة قطاع التعليم واستمرار مشكلات العملية التعليمة والدراسية على كافة المستويات وبمختلف مراحل التعليم، مشددا على ضرورة الاهتمام بقطاع التعليم وكوادره البشرية.

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وأوضح الدبيبة أن برنامج «عودة الحياة» الخاص بالتعليم والذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية قبل أشهر، «لا يستهدف إنشاء المباني فحسب وإنما أيضا يهدف إلى الارتقاء بالمعلم ومختلف مكونات العملية التعليمية».

الدبيبة: التعليم نقطة البداية الحقيقية للتغير

وأكد الدبيبة أن «التعليم هو نقطة البداية الحقيقية للتغيير في هذا البلد» وذلك من خلال عملية إصلاح وتطوير شاملة تشمل النظم التعليمية والمعلمين بمختلف مراحل التعليم، مشددا على ضرورة الارتقاء بالمعلمين للوصول إلى «ما يريده المجتمع» لأنه نطقة الانطلاق.

وانتقد الدبيبة استمرار التعديات على بعض المدارس والمقار التعليمية من قبل بعض الجهات بما فيها وزارة التربية والتعليم، داعيا الوزارة إلى العمل على إنشاء المقار الإدارية اللازمة لتجنب التعدي على أي مقار مدرسية أو مبان خاصة بالمؤسسات التعليمية.