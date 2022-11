غلوب إيكو: وسائل إعلام متطرفة محسوبة على الإسلام السياسي تنشر خطاب الكراهية

ليبيا- تابع تقرير إخباري مسألة استهداف الإعلاميين والصحفيين في ليبيا بالتزامن مع مناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحقهم.

التقرير الذي نشرته صحيفة “غلوب إيكو” البريطانية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، تطرق لدعوات البعثة الأممية إلى السلطات في البلاد للشروع في تحقيق كامل في هذه الجرائم ومقاضاة المتورطين فيها، مع الحاجة إلى حماية الصحفيين والإعلاميين بوصفهم معبرين عن الرأي العام.

ونقل التقرير عن 22 منظمة حقوقية ليبية تأكيدها تعرض الصحفيين والإعلاميين للعديد من الانتهاكات بلغت 29 اعتداء خلال العامين 2020 و2021 متفاوتة الخطورة تصل أحيانًا إلى مستوى التهديدات والشروع في القتل والاختفاء القسري والضرب والاعتقال والطرد التعسفي وحظر العمل.

وأضافت المنظمات: إن هذه التهديدات أجبرت العديد منهم على ترك المهنة أو مغادرة ليبيا بحثا عن مكان آمن داعية إلى تنفيذ ما جاء في تقرير خاص مقدم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن سلامتهم، وإنشاء هيئة دستورية ضامنة لاستقلال وحرية الصحافة والإعلام وتنظم العمل وفق معايير مهنية.

وأبدت المنظمات دعمها لتوصيات الأمم المتحدة بشأن دور الإعلام الحر في استئصال ومحاربة خطاب العنصرية وكراهية الأجانب والتزام الصحفيين والإعلاميين بأعلى قيم مهنتهم، مبينة أن هؤلاء يعانون منذ عقود من غياب البيئة المناسبة لممارسة عملهم بشكل مستقل ومن دون تدخل السلطات.

ووفقًا للسفارة الأميركية في ليبيا، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بحرية التعبير والصحافة والإعلام بوصفها حجر الزاوية لديموقراطية سليمة، فيما بين التقرير مقتل 11 صحفيًا في بنغازي و7 في درنة و3 في سبها و2 في مصراتة وواحد في العاصمة طرابلس والقره بولي والبريقة والمنطقة الواقعة بين غات وأوباري.

وتابع التقرير: إن المئات من الصحفيين مازالوا يعانون من النزوح في الداخل أو الخارج بسبب مواقفهم السياسية؛ إذ ما زال خطاب الكراهية منتشرًا على نطاق واسع في وسائل الإعلام ذات المراجع المتطرفة وخاصة المحسوبين على حركة الإسلام السياسي.

ترجمة المرصد – خاص

