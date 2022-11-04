النائب العام يتابع قضية خطف امرأة وأطفالها من قبل شخص يطالب بدين من رب الأسرة

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كشف مكتب النائب العام متابعة واقعة خطف امرأة وثلاثة من أطفالها ؛ شرقي مدينة طرابلس؛ لغرض إرغام ذويهم على الوفاء بمديونية ترتبت في ذمة رب الأسرة.

وأوضح المكتب أن النائب العام وجه بمباشرة إجراءات تحليل البيانات المتوافرة؛ وأخصها تلك المتعلقة بنشاط المظنون بارتكابه الواقعة وتَتَبُّعِه؛ وتحديد مكان وجود المرأة والأطفال.

وأفاد مكتب النائب العام، أن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام؛ أخذ في تقديم المعلومات اللازمة لغايات كشف الحقيقة.

وذكر أنه ترتَّب عن ذلك تحديد هوية المشتبه ؛ والوصول إليه من قبل أعضاء هيئة الشرطة بمديرية أمن تاجوراء؛ ومكتب البحث الجنائي – تاجوراء.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن أحد وكلاء النائب العام تولى المتابعة؛ واتخاذ ما يكفل معالجة ما تكشف من نتائج.