عمار: اغنيوة والبقرة والفار سيعيدون ترتيب الحسابات على المستوى الإقليمي

قال ناصر عمار، القيادي في مليشيات المنطقة الغربية، إن كثير من الحسابات الإقليمية والمحلية سيعاد ترتيبها بتنسيق من القيادي بمليشيات الزاوية محمد بحرون، الملقب باسم الفار، وعبد الغني الككلي رئيس ما يعرف “جهاز دعم الاستقرار” ومختار الجحاوي القيادي بمليشيات مصراتة وآمر مليشيا رحبة الدروع في تاجوراء بشير خلف الله الملقب باسم البقرة، والقيادي في مليشيات صبراتة محمود بن رجب.

كتب قائلًا على فيسبوك: “لقاء يجمع القائد غنيوة والبطل الجحاوي والمغوار محمد بحرون والثابت بشير خلف الله والصامد محمود بن رجب وإصدار بيان قوي اللهجه سيعيد ترتيب كثير من الحسابات محليا واقليميا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا”.