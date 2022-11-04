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مساعٍ لإكمال عملية التحول الرقمي في مؤسسات داخلية الدبيبة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – واصلت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال جهودها لتنفيذ خطة التحول الرقمي عبر مركز المعلومات والتوثيق بغية الارتقاء بالأداء العام للوزارة.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أكد إنهاء امتحانات دورة تدريبية لنظام الأرشفة والبريد الإلكتروني الصادر والوارد التي لصالح الإدارة العامة للعمليات الأمنية في إطار هذه الخطة.

وأضاف البيان: إن النتائج كانت إيجابية، فيما أبدى المتدربون استعدادهم للعمل الفعلي على هذه المنظومات في أماكن أعمالهم.

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صحيفة المرصد الليبية

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