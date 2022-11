ليبيا – واصلت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال جهودها لتنفيذ خطة التحول الرقمي عبر مركز المعلومات والتوثيق بغية الارتقاء بالأداء العام للوزارة.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أكد إنهاء امتحانات دورة تدريبية لنظام الأرشفة والبريد الإلكتروني الصادر والوارد التي لصالح الإدارة العامة للعمليات الأمنية في إطار هذه الخطة.

وأضاف البيان: إن النتائج كانت إيجابية، فيما أبدى المتدربون استعدادهم للعمل الفعلي على هذه المنظومات في أماكن أعمالهم.

Shares

The post مساعٍ لإكمال عملية التحول الرقمي في مؤسسات داخلية الدبيبة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية