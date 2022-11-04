عقيلة صالح: على القاضي أن يكون محايدا نزيها

وصف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مهمة القضاء بالمهمة المقدسة التي تسعى إلى إقامة العدل بين الناس وتحقق الأمانة على أموالهم واعراضهم.

وقال صالح في كلمة له خلال افتتاحه أمس الخميس مقر مجمع المحاكم والنيابات بمدينة درنة، إن القاضي عليه أن يكون محايدا نزيها عفيف اليد واللسان.

واعتبر صالح القضاء وظيفة سامية ورتبة عالية تقتضي من القضاة نصر الضعيف على القوي ومعاقبة الظالم بما يستحقه من عقاب نتيجة تعديه وانتهاكه لآداب الأمة وحرمتها.

من جهة أخرى عبر رئيس مجلس النواب في كلمته عن احترامه لدور النيابة العامة باعتبارها أداة لحماية القانون وضمانا لحياديته.

ودعا صالح أعضاء النيابة العامة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات بالسرعة الممكنة حتى لا تفقد فعاليتها في حماية النظام العام وضمان احترام الحرية، مشيرا إلى أن سرعة اتخاذ الإجراءات ضرورية وحتمية في كافة الخصومات الجنائية لتحقيق الدفاع الاجتماعي وتطبيقا للقانون الذي يحمي مصالح المجتمع ويحمي أيضا حريات الأفراد.

وحول مهمة ودور المحامين، قال صالح إن رسالة المحاماة رسالة شريفة ومهنتهم نبيلة ضرورية للعدالة فالوقوف إلى المرافعة لا يقل شرفا عن الجلوس للفصل في القضاء.