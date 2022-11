ليبيا- واكب تقريران إخباريان نشرتهما شبكة “بي بي سي” الإخبارية البريطانية ووكالة أنباء “رويترز” الأميركية آخر مستجدات تفجير “مانشستر أرينا” الإرهابي.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمت الأبرز من مضامينهما المتعلق بالسياق الليبي صحيفة المرصد، نقل عن “رون بليك” وهو أحد الناجين من التفجير الإرهابي الذي نفذه الليبي سلمان العبيدي قوله أنه كافح لإنقاذ الضحية “جون أتكينسون” المتوفى لاحقًا، فيما وقعت في السلطات البريطانية في أخطاء كبيرة في ذلك الوقت.

وبحسب “بليك” المصاب في التفجير، لم ينتبه رجال الإسعاف لـ”أتكينسون” لمدة 47 دقيقة، ما جعله يعتني به رغم فقدانه الكثير من الدماء وقلة خبرة المسعف، مبينًا أن المسؤولين وقعوا في أخطاء كبيرة فيما يتعلق بمنع التخطيط والإعداد للتفجير الإرهابي واستجابة أجهزة الطوارئ والأمن.

ووفقًا للتقريرين خلص تحقيق حكومي ترأسه “جون سوندرز” لإمكانية نجاة “أتكينسون” لو لم تكن استجابة خدمات الطوارئ معيبة إلى هذا الحد.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post تقارير إخبارية: استجابة معيبة من السلطات تسببت بوفاة ضحية بتفجير مانشستر أرينا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية