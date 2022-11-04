سكان اخريبيش يناشدون باشاغا واقعيم الاهتمام بالمنطقة وصيانة مدرسة النهضة

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طلب سكان منطقة سيدي أخريبيش في مدينة بنغازي رئيس الحكومة فتحي باشاغا الاهتمام بالمنطقة من كافة النواحي نظرًا لما يعاني سكانها من مشاكل عدة

وناشد سكان المنطقة رئيس غرفة الطوارئ بنغازي وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم بخصوص صيانة مدرسة النهضه الابتدائية.

وأكد سكان منطقة أخريبيش في بيان لهم أن أطفالهم يعانون من الدراسة خارج المنطقة، موضحين أن المدرسة تحتاج إلى صيانة بسيطة.

وأشار سكان المنطقة إلى أنهم يعانون من نقص الخدمات بشكل عام، وعدم نعويض أو صيانة المساكن المتضررة.

يشار إلى أن مدينة بنغازي تشهد هذه الأيام حملة واسعة من أعمال الصيانة والترميم والتوسعة للطرقات والأرصفة وجزر الدوران وإنشاء وصيانة الحدائق والميادين من قبل غرفة الطوارئ بنغازي.