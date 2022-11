ليبيا- أكد تقرير إخباري نشره موقع أخبار “نيوز18” الهندي الناطق بالإنجليزية عزل مجلس أمناء مسجد “برايتون” لحبس الليبي أبو بكر الدغيس لإدانته بالإرهاب.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه المرتبط بالشأن الليبي صحيفة المرصد، أشار إلى اتخاذ مفوضية المؤسسات الخيرية البريطانية هذا القرار بعد إخراج الدغيس من المجلس لدعوته إلى الجهاد بالسيف في خطبة ألقاها في حرم المسجد في الأول من نوفمبر من العام 2020.

وبين التقرير أن مدير المسجد المؤقت “أندرو ويلكينسون” من مكتب “شكسبير مارتينو” للمحاماة المعين من قبل المفوضية سيتولى تعيين مجلس أمناء جديد بشكل حائل، دون تكرار ما قام به الدغيس وهو شقيق الإرهابي عمر ووالد لـ3 إرهابيين قاتَلَ 2 منهما وهما جعفر وعبد الله حتى الموت بسوريا، وما زال الثالث عامر حيًا.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post تقرير هندي: عزل الإرهابي الليبي أبو بكر الدغيس من مجلس أمناء مسجد برايتون first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية