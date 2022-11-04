تقرير بريطاني: الصراع في ليبيا أصبح حربًا بالوكالة

الوطن| رصد

أوضح تقرير تحليلي أن ما دعا إليه المبعوث الأممي الجديد ” عبد الله باتيلي” أمام مجلس الأمن الدولي بشأن حشد المجتمع الدولي خلف قيادة الأمم المتحدة، يمثل إشارة ديبلوماسية إلى حقيقة مفادها أن الصراع في ليبيا أصبح حربًا بالوكالة.

التقرير الذي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية تحدث عن إمكانية نجاح باتيلي بصفته أول مبعوث أممي إفريقي في ما فشل فيه أسلافه، خاصة عقب فشل 8 مبعوثين أممين سابقين على مدار السنوات الـ11 الماضية في إيصال ليبيا الحل السياسي.

وتساءل التقرير عن الجديد الممكن تقديمه من قبل الأمم المتحدة لطاولة الحوار والمهارات التي يمتلكها باتيلي قياسًا بأسلافه ومدى جدية مجلس الأمن الدولي في مقاربته لإنهاء الصراع الليبي.

واعتبر التقرير أن الحل النهائي والشامل في ليبيا ما زال عصياً، خاصة مع تحول ليبيا لساحة معركة سياسية بين أجندات مختلفة يقودها لاعبون إقليميون ودوليون، مؤكداً على عدم ذهاب مجلس الأمن نحو تغيير سياسته إزاء الأزمة الليبية ما يعني أن باتيلي لن يمثل الاستثناء في قاعدة فشل أسلافه.

وبحسب التقرير، أن على باتيلي إظهار قدرته على إقناع تركيا وباقي الدول الأجنبية بجدوى الضغط على الوكلاء المحليين للجلوس إلى طاولة المفاوضات، والاتفاق على التفاصيل القليلة التي أعاقت الاستحقاقات الانتخابية وترك جميع المسائل الخلافية الأخرى لتعالجها السلطات المنتخبة.