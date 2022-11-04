المشري: قطر ستشرف المسلمين بتنظيم نهائيات كأس العالم

عبّر رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري عن دعمه لقطر أمام ما وصفها بحملة تشكيك وعنصرية لإفساد وتشويه حدث تنظيم المونديال على أراضيها.

وقال المشري في تغريدة عبر “تويتر”: “في الوقت الذي تقترب فيه الشقيقة قطر من نتظيم الحدث المهم واحتضان نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022؛ فإننا نجدد ثقتنا في قدرتها على تنظيم نسخة متميزة لهذه البطولة، تشرف بها كل العرب والمسلمين وتؤكد قدرة بلداننا على الإنجاز في كل المجالات” بحسب قوله.

وأضاف المشري: “تواجه الشقيقة قطر حملة التشكيك العنصرية لإفساد وتشويه البطولة التي تستضيفها أول دولة عربية وإسلامية؛ كل الدعم لقطر في هذا التحدي الذي تمثلنا فيه جميعا” بحسب تعبيره.