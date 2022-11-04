باشاغا يبحث مع وزير خارجية الكونغو ملفي المصالحة والانتخابات

بحث رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا مع وزير خارجية الكونغو برازفيل جان كلود جاكوسو، جهود حكومته لإنجاء المصالحة الوطنية.

كما تناول اللقاء سبل تهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، حسب تدوينة باشاغا على حسابه بموقع فيسبوك، الجمعة.

وتطرق الطرفان خلال اللقاء، إلى المساعي التي يبذلها الاتحاد الافريقي للوصول إلى حل ليبي شامل.

– الكونغو برازافيل: حان الوقت لخطوات ليبية حاسمة نحو حلحلة الأزمة

وحضر جاكوسو إلى بنغازي أمس الخميس، على رفد وفد من الاتحاد الأفريقي، حيث التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، حيث قال إن الوقت قد حان لأن «تخطو ليبيا خطوات حاسمة نحو حلحلة أزمتها»، داعيا الاتحاد الأفريقي لاتخاذ موقف ضد التدخلات الأجنبية في ليبيا.