باتيلي: الحل الحاسم للأزمة الليبية لن يتم إلا بالابتعاد عن التدخلات الخارجية

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أن مهمته التي تولاها مؤخراً في شهر سبتمبر الماضي ثقيلة، لكنها ليست مستعصية على الحل.

وجاء ذلك خلال لقاء باتيلي بعادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

وأوضح باتيلي أن محور عمله يرتكز بشكل أساسي على الاستماع إلى ما يريده الليبيون، مشددا على أن الحل الحاسم للأزمة الليبية لن يكون إلا بإرادة الليبيين أنفسهم، بعيداً عن أية تدخلات خارجية، والتي وصفها بالمعرقلة لكافة جهود حل الأزمة في ليبيا.

وأضاف “باتيلي” أنه يعول كثيراً على دور البرلمان العربي في دعم مهمته في ليبيا، مضيفاً أن البرلمانيين دائماً ما يكون لهم دور داعم وميسر لحل تلك الأزمات، انطلاقاً من هامش المرونة والحركة الكبير نسبياً مقارنة بالقيود التي تفرضها الدبلوماسية الرسمية في الكثير من الأحيان.

واستعرض باتيلي عددا من الأزمات التي استطاع البرلمانيون أن يكون لهم دور مؤثر في حلها وتقريب وجهات النظر بين أطرافها.

وأضاف المبعوث الأممي أنه متابع للجهود والزخم الذي يقوم به البرلمان العربي خاصة في الفترة الأخيرة، وأنه يخطط ومتحمس بأن تكون هناك لقاءات مستقبلية عديدة مع البرلمان العربي بهدف تسهيل انخراط الدبلوماسية البرلمانية في دعم جهود حل الأزمة.