أبو جناح ومهراج يتابعان جهود إقامة منتدى طبي في ليبيا

ليبيا- أجرى رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الصحة المكلف فيها مباحثات بشأن القطاع الصحي مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى تباحث الجانبين حول إمكانية تطوير هذا القطاع وتبادل الخبرات والتنسيق المشترك مع القائمين مكتب التعاون الدولي ومكاتب الصيدلة والإمداد الطبي وجهات معنية الأخرى بشأن منتدى طبي سيقام في ليبيا خلال الفترة القليلة القادمة.

وأوضح البيان أن الطرفين تدارسا أهم الخطوات الأساسية لإثراء المنتدى وتبادلا الأفكار حول إمكانية ابرام اتفاقيات صحية بين الوزارة والسفارة.

