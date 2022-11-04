الخوجة تشارك بمؤتمر مجموعة المرأة في البرلمان الأفريقي

الوطن| متابعات

تحت عنوان” تمكين المرأة وإدماجها في الحوكمة “، شاركت عضو مجلس النواب العضو بالبرلمان الأفريقي ” أسماء الخوجة ” في مؤتمر مجموعة المرأة في البرلمان الأفريقي .

وأوضحت الخوجة أن المؤتمر الذي انعقد على هامش الدورة العادية للبرلمان الأفريقي السادس، ناقش دور المرأة في تعزيز الحكم الرشيد والالتزامات الدولية والقارية التي تعهدت بها الدول الأعضاء لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين.

وقالت الخوجة بحسب تصريح الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن جدول أعمال المؤتمر تطرق أيضاً إلى دور المرأة المشرع في معالجة الفجوات القائمة بين إطار السياسات بشأن حقوق المرأة والواقع الفعلي للمرأة الأفريقية.

ووفقاً للخوجة، شهد المؤتمر الذي عُقد على مدى يومين عدة مداخلات من مؤسسات دولية مثل المكاتب الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة و شخصيات لها علاقة بدور وتمكين المرأة على مستوى القارة .